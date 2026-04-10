مش عيب نراجع قراراتنا.. مصطفى بكري يشيد بتعديل الحكومة مواعيد غلق المحلات

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة بشأن مد ساعات غلق المحال التجارية، مؤكدًا أنها تعكس نهجًا جديدًا للحكومة يقوم على الاستماع لصوت الشارع والتفاعل مع احتياجات المواطنين بشكل واقعي.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، أن مراجعة القرارات الحكومية ليست ضعفًا كما يعتقد البعض، بل تمثل قوة في الإدارة وقدرة على تصحيح المسار وفقًا للمعطيات على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن قرار مد مواعيد غلق المحلات حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، جاء استجابة مباشرة لشكاوى أصحاب الأنشطة التجارية الذين تضرروا من تطبيق المواعيد السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لاقت ارتياحًا واسعًا بين المواطنين والتجار على حد سواء.

وأضاف أن القرار من شأنه أن يعيد التوازن إلى حركة الأسواق، ويمنح التجار فرصة حقيقية لزيادة حجم المبيعات، خاصة في الفترات المسائية التي تشهد عادة إقبالًا أكبر من المواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي