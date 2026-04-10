مصطفى بكري يكشف انتحال شخصيته عبر فيسبوك

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن انتحال شخصيته بأحد الحسابات المزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مصطفى بكري عبر إكس: "‏أنفي بكل شده بعض البيانات التآمرية التي تكتب باسمي علي الفيس من قبل بعض الخونة وسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب ومنتحلي الصفة".

من جانب آخر، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الاكتشاف الأخير لحقل غاز طبيعي في البحر المتوسط يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي، ويعكس نجاح سياسات الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير قطاع البترول.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحقل الجديد، الذي نفذته شركة إيني الإيطالية، سيدعم الاحتياطي الاستراتيجي، يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا دوره في تعزيز الاقتصاد المصري ومكانة مصر كمورد موثوق للطاقة.

