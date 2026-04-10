الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لعبت دورًا فعالًا ومحوريًا في التوصل إلى هدنة إقليمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس ثقل الدولة المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية ودعم الاستقرار في المنطقة.

أوضح الحمصاني أن استقرار الأوضاع الإقليمية سينعكس بشكل تدريجي على انتظام حركة الملاحة الدولية، وكذلك على استقرار أسواق الوقود عالميًا، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لـ ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا استمرار تقليل استهلاك الوقود داخل الجهات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة.

العمل عن بُعد وتقليل الاستهلاك:

وأشار إلى استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بهدف تقليل استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، والمساهمة في خفض الضغط على الموارد.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر مد ساعات عمل المحال التجارية لتغلق في الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، على أن يستمر هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل، مع متابعة مستمرة لتقييم تأثيره على استهلاك الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.

متابعة تداعيات الأزمة

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تتابع بشكل دوري تأثير هذه الإجراءات، بهدف تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مع العمل على امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية السابقة على الاقتصاد الوطني.