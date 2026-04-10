لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 نصائح عند شراء مبرد المياه

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح الخاصة باستخدام الأجهزة الكهربائية في ظل اتجاه الدولة لترشيد استهلاك ااطاقة،وزيادة أسعار الكهرباء

وأوضح الجهاز في منشوره على صفحته الرسمية فيس بوك أن البداية تأتي من اختيار الأجهزة المنزلية بعناية ، ومن بين هذه الأجهزة مبردات المياه التي أصبحت من الأساسيات في المنازل والمكاتب.

أولاً، من الضروري تحديد سعة مبرد المياه المناسبة حسب احتياجات الاستخدام اليومي، حيث يُنصح بعدم شراء جهاز بسعة أكبر من اللازم، لأن ذلك يؤدي إلى استهلاك كهرباء أعلى دون فائدة حقيقية،فاختيار السعة المناسبة يسهم بشكل مباشر في ترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء .

ثانيًا، يجب التأكد من أن مبرد المياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة، ويفضل اختيار الأجهزة ذات التصنيف المرتفع مثل A+++، حيث تعكس هذه التصنيفات مدى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، وبالتالي توفر في الفاتورة الشهرية على المدى الطويل.

ثالثًا، من المزايا المهمة التي ينبغي البحث عنها خاصية الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي، والتي تساهم في حماية الجهاز من التلف، بالإضافة إلى ضمان تشغيل آمن ومستقر.

رابعًا، يُفضل التأكد من توافر عناصر الأمان، خاصة في حال وجود أطفال، مثل وجود صنابير أمان تمنع الحوادث أو الانسكابات غير المقصودة، مما يضمن استخدامًا أكثر أمانًا داخل المنزل.

خامسًا، ينصح بعدم تشغيل الجزء الخاص بالمياه الساخنة إلا عند الحاجة الفعلية، حيث إن تشغيله بشكل دائم يؤدي إلى استهلاك إضافي للكهرباء دون داعٍ، ويمكن الاستغناء عنه في كثير من الأوقات.

وأخيرًا، يُفضل تجنب شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة مدمجة، حيث إن هذا النوع يستهلك كهرباء أكبر مقارنة بالمبردات العادية، مما يزيد من العبء على فاتورة الكهرباء.