محمد شبانة يسخر من اتهام "ج ج" بالوقوف وراء الأزمات والهجوم على الأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البعض أصبح يربط أي أزمة أو هجوم يحدث في الوسط الرياضي باسم جمال جبر، معتبرًا أن هذا الأمر وصل إلى مرحلة من المبالغة والسطحية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "أي أزمة تحصل أو هجوم على الأندية أو أي شخص يتعرض للهجوم، يتقال إن السبب ورا ده هو جمال جبر، رئيس اللجنة الإعلامية في الأهلي".

وأضاف: "بدل ما الشخص يواجه بالأخطاء ويتكلم بشكل مباشر، يقولك لا ده جمال جبر اللي ورا الأزمة واللجان".

وتابع ساخرًا: "أنا ممكن أخليها (ج ج ج.. جبروت جمال جبر)، لأنه كده يبقى جامد جدًا، ولازم نكرّمه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مش عارف الناس وصل بيها السطحية إنها تصدق الكلام ده".