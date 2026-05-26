ضياء السيد: الأهلي لا يقف على أي لاعب.. والإدارة ستعيد هيكلة ملف الصفقات وقطاع الناشئين

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي يظل كيانًا كبيرًا لا يتأثر برحيل أي لاعب، مشددًا على ضرورة التركيز على البطولات والاختيارات الفنية بدلًا من الانشغال بالأمور المالية.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "اللي عايز يمشي من الأهلي يمشي، ومفيش مشكلة في الأهلي. رامي ربيعة مشي وأكرم توفيق مشي، ومفيش أي مشاكل، وغيرهم كتير. الأهلي نادي كبير، وأي لاعب يرغب في الرحيل مع السلامة".

وأضاف: "بسبب تراجع النتائج، بتطلع أخبار غير صحيحة، والناس بقت تتناقش في الفلوس بشكل غريب. المفروض تطالب النادي بتحقيق البطولات، لكن ليه التركيز كله على الأموال؟ الناس لازم تتكلم عن الاختيارات الفنية، وإزاي تم التعاقد مع اللاعبين".

وتابع: "أرى أن الأهلي سيكون دقيقًا جدًا في اختيار الصفقات الجديدة، وسيتم تلافي أخطاء الماضي سواء في التعاقدات المحلية أو الأجنبية، كما ستكون هناك إعادة هيكلة كبيرة، خاصة في قطاع الناشئين، لتحويله إلى قطاع منتج في مراكز كثيرة، مثلما كان يحدث في السابق، لأن قطاع الناشئين مهم جدًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي مش شرط يتعاقد مع 5 لاعبين أجانب، ممكن تكتفي بضم 3 لاعبين على مستوى مميز".