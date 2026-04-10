أجواء مميزة وتألق لافت.. كريستوف بطل الجولة الثامنة من سلسلة جولف مصر 2026

وسط أجواء رائعة، اختُتمت منافسات الجولة الثامنة من سلسلة جولف مصر 2026 (برو جولف تور)، والتي أُقيمت بنادي جولف السخنة بمدينة العين السخنة، بمشاركة لاعبين من 14 دولة.

وشهدت البطولة تنظيمًا مميزًا، في ظل طقس معتدل وإقامة متميزة، إلى جانب ملعب عالمي المستوى، ما ساهم في تألق اللاعبين وتقديم مستويات قوية على مدار أيام المنافسات.

وتُوج باللقب اللاعب البلجيكي كريستوف اليانرز بعد أداء استثنائي، حيث أنهى المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل، من بينها 10 ضربات تحت المعدل في اليوم الختامي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا للملعب.

وجاء في المركز الثاني كل من السويسري ماورو جيلاردي والإستوني مارتن سو، بعدما حقق كل منهما 11 ضربة تحت المعدل، بفارق 5 ضربات عن المتصدر.

وشهدت الجولة مشاركة ثنائي منتخب مصر، محمد أبو العلا (21 عامًا) وعلي الدين سلامة (16 عامًا)، في إطار خطة الاتحاد لإكساب اللاعبين الشباب مزيدًا من الخبرات والاحتكاك الدولي.

وأشاد اللاعبون المشاركون بحسن التنظيم وتوافر كافة الإمكانيات، معربين عن سعادتهم بالتواجد في مصر، لما تتمتع به من تاريخ عريق وشعب مضياف.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات سلسلة جولف مصر خلال الأسبوع المقبل بإقامة الجولة التاسعة على نفس الملعب، تليها الجولة العاشرة في دريم لاند، ثم الجولة الحادية عشرة في اليجريا ضمن منافسات “البس تور”.

وكان الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر هشام طلعت، أطلق سلسلة جولف مصر مع بداية العام، مستهدفًا استضافة كبرى البطولات العالمية، وتعزيز سياحة الجولف، ودعم مكانة مصر على خريطة اللعبة عالميًا.

كما يحرص الاتحاد على بث المنافسات مباشرة، لإبراز الإمكانيات المتميزة لملاعب الجولف في مصر، حيث تم توزيع البطولات على عدد من الأندية داخل وخارج القاهرة وفق معايير شفافة.