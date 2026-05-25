وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي روسيا

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، عن قائمة تضم 28 لاعبًا، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق، اعتبارًا من رابع أيام العيد، الموافق 30 مايو الحالي، استعدادًا لوديتي المنتخب الروسي للشباب، ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتحدد يومي 6 و 9 يونيو المقبلين، موعدًا لمباراتي منتخب الشباب أمام نظيره الروسي.

من جهته، أكد وائل رياض أن المباريات الودية فرصة جيدة للجهاز الفني، من أجل إعداد اللاعبين لخوض تصفيات التأهل لبطولة أفريقيا، واللعب مع المدارس المختلفة.

وكان منتخب الشباب، قد خاض مباراتين وديتين، الشهر الماضي أمام نظيره العماني، انتهتا بفوز منتخبنا الوطني في اللقاءين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب: وائل رياض، مديرًا فنيًا ومحمود حرب، مديرًا للفريق وشريف عبد الفضيل، مدربًا عامًا وأحمد رءوف، مدربًا وإبراهيم عبدالجواد، مدربًا لحراس المرمى والدكتور قاسم قدري، مخططًا للأحمال وأحمد مصطفى، محلل أداء والدكتور هاجد العنتبلي، طبيبًا والدكتور صلاح عاشور، استشاريا للعلاج الطبيعي ومحمد شوبير، إداريا ومحمد السيد، مدلكًا ومحمد عيد، مسئول المهمات.