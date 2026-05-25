محافظ أسوان يستقبل وفد الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بـ عيد الأضحى

في أجواء تسودها روح المحبة والتآخى ، قام وفد الأقباط الأرثوذكس بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فى مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصرى .

وضم الوفد نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، بالإضافة إلى وفد من كهنة الأقباط الأرثوذكس ، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل خلال اللقاء .

وأعرب المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات الأخوية وأواصر المحبة التى تجمع بين أبناء محافظة أسوان ، مؤكداً أن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن ، وفقاً للرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والتعاون والتكاتف هى السمة المميزة للعلاقات بين أهالى المحافظة ، وهو ما يظهر بوضوح فى مختلف المناسبات الدينية والوطنية ، ويجسد نموذجاً حقيقياً للوحدة الوطنية والتعايش المشترك .

ومن جانبهم قدم نيافة الأنبا بيشوى والوفد المرافق له خالص التهانى لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مؤكدين أن هذه المناسبات تعكس أرقى معانى التماسك والتآلف والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ، وتبرز الصورة المشرفة للمجتمع المصرى فى وحدته وترابطه .