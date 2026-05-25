محافظ أسوان: الإعلان عن خطط استثمارية جديدة قريبا

أكد عمرو لاشين محافظ أسوان، أهمية تحقيق التوازن بين الريف والحضر من خلال توفير نفس مستوى الخدمات والحقوق الأساسية للجميع، مؤكدًا أن أسوان ليست محافظة سياحية فقط، بل تمتلك أيضًا مقومات صناعية وزراعية كبيرة، خاصة في الصناعات المرتبطة بالزراعة.

وأوضح في تصريحات إذاعية، أن أسوان تحتل المركز الأول في مصر في إنتاج المانجو والتمور، إلى جانب تميزها في إنتاج الدوم والكركديه والنباتات العطرية والطبية عالية الجودة، مشيرًا إلى إنشاء مصنع للتمور بمنطقة فارس بتمويل من وزارة التنمية المحلية عبر منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وجود خطط استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما أعلن المحافظ عن تنظيم فعالية كبرى لرواد الأعمال في صعيد مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن زيارة وزير العمل حسن رداد حملت “خيرًا كبيرًا” للمحافظة، خاصة فيما يتعلق بدعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بصرف 300 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، إلى جانب توفير تأمين شامل وعلاج طبي وزيادة عدد المنح السنوية من 3 إلى 6 منح.

وأضاف أن وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج “قطار التوظيف” بداية من أسوان، يتضمن ملتقى توظيفيًا ضخمًا لتوفير فرص عمل داخل المحافظة وخارجها، بالتزامن مع خطط الدولة للتوسع في إنشاء المصانع على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والسياحية غير المعروفة للكثيرين، داعيًا الجميع لاكتشاف “أسوان الحقيقية” بما تضمه من أماكن طبيعية ومعالم متميزة بجانب المعابد والمزارات السياحية الشهيرة.

وعن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق 10 محاور رئيسية، تشمل رفع درجة الاستعدادات الأمنية والطوارئ، ومتابعة المستشفيات والوحدات الصحية، والمجازر والطب البيطري، ومنافذ التموين والأسواق، وأعمال النظافة، والاستعدادات داخل المساجد، إلى جانب تنفيذ خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأشار إلى أن المحافظة مستعدة بشكل كامل للتصدي لمخالفات البناء، مع وجود نوبتجيات متابعة يومية، وإتاحة أرقام التواصل الخاصة بها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان.