يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلك

شيماء جمال

ما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن من شهر ذي الحجة 1447 ه، هو يوم التروية، الذي يستعد فيه حجاج بيت الله الحرام لأداء أول مناسك الحج الفعلية اقتداء بسنة الرسول الكريم.

ما هو يوم التروية

يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ينطلق فيه الحجاج إلى منى , ويحرم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى , أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما , وعندما يصلون إلى منى يبيتون بها اتباعا للسنة, ويكثرون فيها من ذكر الله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويمكثون في منى حتى فجر يوم عرفة فيصلون فيها خمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . وهذا فجر يوم عرفة.

سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.

أعمال يوم التروية للحاج

1- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

2. ينوي الحاج أداي مناسك الحج ويهل بالحج قائلا: «لبيك حجا».

3. يتجه الحاج إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصرا بلا جمع، أما المغرب والفجر فلا يقصران.

4. يبيت الحاج في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يبت في منى فلا شيء عليه.

في هذا اليوم، يذهب الحاج إلى منى ضحى، بعد أن يحرم؛ لأنه قد تحلّل من إحرامه بعد أداء العمرة، ويكثر الحاج من التلبية وذكر الله والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أعمال يوم التروية

يخرج الحاج من مكة في حدود الساعة العاشرة صباحًا متوجهًا إلى مِنى في يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع وهو يوم عرفة وهو في مِنى.

الأعمال المستحبة للحاج فى يوم التروية

وهناك أعمال مستحبة في يوم التروية وهي: الإحرام -نية الدخول في نسك الحج- يُحرِم في صبيحة يوم التروية بعد تحلله من العمرة، ويمكن الإحرام بعد الظهر أو بعد العصر أو في يوم عرفة.

ومن أعمال يوم التروية النزول في مِنى، فيتوجه الحج إلى مِنى لينزل فيها تحضيرًا لإتمام مناسك الحج، وكذلك من أعمال يوم التروية الصلاة: يصلي الحجاج الصلوات الخمس على أوقاتها قصرًا وليس جمعًا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا يجوز قصرهما.

ويبيت الحجاج في منى ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا من السنة، إذ إنه ليس بواجب، وأيضًا من أعمال يوم التروية الذكر والتكبير والتهليل والتحميد، ويستمر الحجّاج بالتلبية «"لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والمُلك لا شريك لك».

أعمال يوم التروية لغير الحاج

-الإكثار من الدعاء

-صيام التنفل، حيث إن الصوم واحد من العبادات المستحبة التي تقرب العبد من ربه، فضلا عن ثوابه العظيم

- الإكثار من ذكر الله

-الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

-قراءة أكبر كم من القرآن الكريم

- إخراج الصدقات

- التكبير والتهليل، لأنها تساهم في إدخال السرور على القلوب إلى جانب زيادة الخشوع والتقرب إلى الله.

