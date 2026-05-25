مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلنت إسرائيل، يوم الاثنين، عن مقتل جندي في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلاها في الحرب في لبنان في مواجهة مقاومة حزب الله إلى 23 جنديًا.

وذكر بيان عسكري أن القتيل هو الرقيب نيهوراي ليزر، البالغ من العمر 19 عامًا، من الكتيبة 601 للهندسة القتالية، والذي "سقط في معركة بجنوب لبنان".

وخلال الحادث الذي قُتل فيه ليزر، "أُصيب جندي آخر بجروح خطيرة"، وفقًا لما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل على تطبيق تيليجرام.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في هذا الصراع إلى 24 قتيلاً، منهم 23 جنديًا ومتعاقد مدني واحد، منذ بدء الأعمال العدائية في 2 مارس.

