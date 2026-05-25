قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بعثة حج الجمعيات يؤكد على خطة التصعيد إلى عرفات
قافلة "زاد العزة" الـ203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس جامعة الأزهر: الحج مؤتمر عالمي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها تأكيدا على وحدتها
كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر
روبيو: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران قد يُوقع اليوم
يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح
الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل
إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026
انخفاض كبير قبل العيد.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين
سيظل أعظم لاعب في العالم.. أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح
4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق معرض موبيليا بشارع لقمان الحكيم في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. قصة ترك ناهد السباعي حفل زفافها وشجرة عائلتها الفنية

ناهد السباعي
ناهد السباعي
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة ناهد السباعي ، اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى الدراما والمصرية فى الوقت الراهن .

شجرة عائلة ناهد السباعي الفنية  

ناهد السباعي هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

كان الظهور الأول لها وهي طفلة عمرها 7 سنوات في السهرة التليفزيونية نونة الشعنونة عام 1994، وقامت بدور نبوية الأخت الصغرى لنعيمة.

بداية ناهد السباعي الفنية 

ظهرت في فيلم من نظرة عين بعام 2003 في دور نهى صديقة العروس وذلك تحت اسم نودي وكان عمرها خمسة عشره عاماً، وهو أول ظهور سينمائي لها.

نجحت بعد ذلك في أن تخطو خطوات ثابتة في الحياة الفنية، حيث أدت دورا متميزا في فيلم احكي يا شهرزاد ومسلسل الحارة

تخرجت ناهد السباعي من معهد السينما، وقدمت أربعة افلام قصيرة بالمعهد، وشاركت في فيلم بصرة من إخراج أحمد رشوان.

تلقت دروسا بورشة الفنان محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.

حفل زفاف ناهد السباعي

شهدت حياة ناهد السباعي أزمة كبيرة ، حين نشب خلاف بسيط بينها وبين طليقها ، مما دفع الى الإعتذار عن حضور حفل زفافها قبل اتمامه بـ 24 ساعة فقط ، وكان الغريب ان طليق السابق أصر علي أقامة الفرح فى موعده دون حضورها ، حيث فسرت بعد ذلك ان ربما يكون أعتقد انها سوف تحضر بالفعل .

لم يمر فترة طويلة حتي إعلنت ناهد السباعي عن تجميد بويضاتها فى أحدي الحوارت التليفزيونية ، وكان ذلك بناء علي إصرار والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي .

صدمة ناهد السباعي 

تعرضت ناهد السباعي الى صدمات عديدة فى حياتها كان أخرها وفاة والدتها ناهد فريد شوقي اثناء وجودها فى لبنان ، ولم تتمكن من حضور الدفن .

ولم تكن تلك الصدمة الاولي فى حياة ناهد السباعي فقد تعرضت الى صدمات عديدة ومنها وفاة شيقها فريد فى حادث سيارة ، ووفاة والدها المخرج مدحت السباعي .

ناهد السباعي الفنانة ناهد السباعي أعمال ناهد السباعي أفلام ناهد السباعي عيد ميلاد ناهد السباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

النادي الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب ضعف نسبة مشاركته في المباريات

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

ترشيحاتنا

ماذا تفعل في يوم التروية

ماذا تفعل في يوم التروية لو لم تكن حاجا؟.. بـ15 عملا و9 كلمات تغتنمه كالحجاج

يوم التروية

بدأت مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

بالصور

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد