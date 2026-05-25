درة تشارك برفقة زوجها في المسجد النبوي

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها مع زوجها اثناء تواجدهم فى المسجد النبوي قبل السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج.

وظهرت درة بإطلالة لافتة محتشمة مرتدية عباءة باللون الأسود، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وغادرت درة زروق إلى المملكة العربية السعودية، برفقة زوجها، في رحلة إيمانية تستعد خلالها لأداء فريضة الحج خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الهدوء الروحاني والترقب لهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتحرص درة بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها لحظات مختارة من حياتها الشخصية والفنية، حيث تلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهنئونها دائمًا على خطواتها المختلفة سواء في حياتها الخاصة أو أعمالها الفنية.

وعلى الصعيد الفني، كان احدث اعمال لدرة من خلال مسلسل “علي كلاي”، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2026، وحقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضه. وشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي، وقدم خلاله فريق العمل قصة اجتماعية مشوقة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وقت العرض.