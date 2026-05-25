أفضل دعاء في يوم التروية للصائمين.. ردده للمغرب ولن يردك الله خائبا

يبحث الكثيرون الآن عن أفضل دعاء في يوم التروية ، حيث إنه حديث الساعة فاليوم الإثنين يوافق الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، ويعد دعاء يوم التروية ، أحد أهم الأدعية المستجابة سواء كان من حجاج بيت الله الحرام أو من أولئك الذين لم يستطعوا الحج ، فعند الإكثار من العمل الصالح في يوم التروية يكون غير الحاج يتمثل بما يفعله الحاج في الحج، وعليه أن يحرص غير الحاج في دعاء يوم التروية أن يسأل الله عز وجل كثيرًا لكي يرزقه فضل زيارة بيته الحرام، وهذا ما يفسر كثرة البحث عن أفضل دعاء في يوم التروية مستجاب للحاج وغير الحاج .

أفضل دعاء في يوم التروية

ورد من صيغ أفضل دعاء يوم التروية ، هو (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) والتسبيح والصلاة على النبي، والتهليل والتكبير والاستغفار، والدعاء إلى الله بخيرات الدنيا وخيرات الآخرة، ونيل المغفرة والرحمة من الله، وأن يتقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال، وأن تُعتق رقاب المسلمين من النار، وأن يقضي الله سبحانه وتعالي حاجات المسلمين في الدنيا والآخرة.

أفضل دعاء في يوم التروية للصائمين

ورد أفضل دعاء في يوم التروية للصائمين عند سماع أذان المغرب، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش.

و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء يوم التروية للفرج

ورد في دعاء يوم التروية للفرج عدة أدعية لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء تفريج الهم ، ما يلي: