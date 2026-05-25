اقتصاد

استقرار سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقر سعر الذهب في السوق المحلي بعد ارتفاع محدود أمس الأحد .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية يوم الإثنين 25 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 24 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7805جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7750جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6830جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6780 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5850 جنيهاً. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5810 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4520 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.640ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.240 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 241010 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ الدولار الصاغة سعر اليوم نحو 53.88جنيه مقابل 52.95 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4505.7 دولار.

سعر الذهب في مصر

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

