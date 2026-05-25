الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الإثنين

أوقية الذهب
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم بالتزامن بداية تعاملات سوق الذهب العالمي بعد عطلة رسمية استمرت لمدة يومي السبت والأحد الماضيين.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 25 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25 مايو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 543.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 498  ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  475.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 407.50 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3802.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16896.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4505.7 دولار.

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

