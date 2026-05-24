سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 482.5 درهم

علياء فوزى

استقر سعر الذهب في الإمارات بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية اليوم.

تعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الإثنين 25-5-2026 بدون مصنعية 

سجّل سعر  الذهب عيار 24 نحو 543.25 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 503.25 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار  21   نحو 482.50 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18  نحو  413.50 درهم إماراتي.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3660 درهمًا إماراتيًا.

بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 16897 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميًا 

وسجل سعر  أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو  4505.7 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

 سوق الذهب في دبي 

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

