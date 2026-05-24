الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار في السوق.. سعر الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقر سعر الذهب في السوق المحلي بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7895 جنيهاً.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7895 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7750 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6830 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6780 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5855 جنيهاً. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5810 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4520 جنيهًا. 

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.640 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.240 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242101 جنيهًا.

التداولات الآسيوية ..الذهب يواصل مكاسبه بدعم آمال السلام في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وقلص الدولار الصاغة سعر  اليوم ليسجل 53.88 جنيه مقابل 52.33 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4505.7 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

