استقرار في السوق.. سعر الذهب عيار 24 الآن

استقر سعر الذهب في السوق المحلي بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7895 جنيهاً.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7750 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6830 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6780 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5855 جنيهاً.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5810 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4555 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.640 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.240 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 242785 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242101 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وقلص الدولار الصاغة سعر اليوم ليسجل 53.88 جنيه مقابل 52.33 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4505.7 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.