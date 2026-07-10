رجل مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب بوسطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليواصل المنتخب الفرنسي مشواره بثبات نحو المنافسة على اللقب.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، حيث نجح المنتخب المغربي في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي، بينما حاول لاعبو فرنسا الوصول إلى مرمى ياسين بونو عبر العديد من المحاولات، إلا أن الدفاع المغربي وحارس المرمى حافظا على نظافة الشباك حتى نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن كيليان مبابي من فك شفرة الدفاع المغربي، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة الستين، مستغلًا هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية في توقيت مهم من المباراة.

ولم ينتظر المنتخب الفرنسي كثيرًا لتعزيز تقدمه، إذ أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين، بعدما استغل هجمة سريعة أنهاها بنجاح، ليصعب المهمة على المنتخب المغربي الذي حاول العودة إلى أجواء اللقاء دون أن ينجح في تقليص الفارق.

واعتمد المدير الفني لفرنسا، ديدييه ديشامب، على تشكيل ضم ماينان في حراسة المرمى، وأمامه دين، وصاليبا، وأوباميكانو، وكوندي، وفي الوسط رابيو وكوني، بينما قاد الخط الأمامي كل من دوي، وأوليس، وديمبيلي، وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المدير الفني لمنتخب المغرب، محمد وهبي، المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه حكيمي، وديوب، ومزراوي، وصلاح الدين، وفي الوسط بوعدي، ونائل العيناوي، ودياز، وأوناحي، والخنوس، بينما تولى طالبي قيادة الخط الهجومي.

وعقب نهاية المباراة، حصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد المستوى المميز الذي قدمه، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة منتخب فرنسا إلى الفوز، بعدما افتتح التسجيل وقدم أداءً مؤثرًا على مدار المباراة، ليواصل تألقه في البطولة ويؤكد قيمته الكبيرة داخل صفوف المنتخب الفرنسي، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية في الدور نصف النهائي أملاً في مواصلة رحلة المنافسة على لقب كأس العالم 2026