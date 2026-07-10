أحمد شوبير: المغرب خرج مرفوع الرأس.. وفرنسا تؤكد أنها الأقرب للتتويج بالمونديال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بما قدمه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2026، رغم خسارته أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن أسود الأطلس ودعوا البطولة بشرف بعد أداء مميز.

وكتب شوبير: «توقفت رحلة المغرب في ربع النهائي أمام منتخب فرنسي يملك كل مقومات البطل.. جودة فردية، وخبرة، وعمق في التشكيلة، وشخصية لا ترحم في المباريات الكبرى، ليؤكد أنه أقوى المرشحين لحصد لقب كأس العالم 2026».

وأضاف: «ورغم الخسارة، خرج المغرب مرفوع الرأس، بعدما أثبت للمونديال الثاني على التوالي أن إنجاز 2022 لم يكن صدفة، وأن أسود الأطلس أصبحوا من كبار المنتخبات على الساحة العالمية».

واختتم رسالته قائلًا: «الخسارة أمام فرنسا ليست نهاية الحلم، بل محطة جديدة في مشروع كروي يزداد قوة عامًا بعد عام.. شكرًا منتخب المغرب»



تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب بوسطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليواصل المنتخب الفرنسي مشواره بثبات نحو المنافسة على اللقب.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، حيث نجح المنتخب المغربي في الحد من خطورة الهجوم الفرنسي، بينما حاول لاعبو فرنسا الوصول إلى مرمى ياسين بونو عبر العديد من المحاولات، إلا أن الدفاع المغربي وحارس المرمى حافظا على نظافة الشباك حتى نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن كيليان مبابي من فك شفرة الدفاع المغربي، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة الستين، مستغلًا هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية في توقيت مهم من المباراة.

ولم ينتظر المنتخب الفرنسي كثيرًا لتعزيز تقدمه، إذ أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين، بعدما استغل هجمة سريعة أنهاها بنجاح، ليصعب المهمة على المنتخب المغربي الذي حاول العودة إلى أجواء اللقاء دون أن ينجح في تقليص الفارق.