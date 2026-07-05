جيهان خليل تحتفل بتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بإطلالة مميزة بقميص «أسود الأطلس»|شاهد

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، احتفلت الفنانة جيهان خليل بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية القميص الرسمي للمنتخب المغربي، تعبيرًا عن فخرها واعتزازها بما يقدمه "أسود الأطلس" في البطولة.

وأطلت جيهان خليل بإطلالة رياضية ، ارتدت خلالها بقميص بالمنتخب المغربي، وبدت في غاية الحماس والسعادة، بينما حرصت على توجيه رسالة دعم وتشجيع للاعبي المنتخب، مؤكدة ثقتها في قدرتهم على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت آلاف الإعجابات والتعليقات التي أشادت بحماس الفنانة ودعمها المستمر لمنتخب بلادها، معتبرين أن هذه اللفتة تعكس روح الانتماء والفخر الوطني في واحدة من أهم البطولات الكروية العالمية.

ويعيش الشارع المغربي حالة من الفرحة الكبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة، حيث نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد عروض قوية نالت إشادة الجماهير والمتابعين، ليواصل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية والعربية على الساحة العالمية.