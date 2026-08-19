قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان عز الدين: عدم الإحساس بالأمان يُفقد المرأة توازنها النفسي والعاطفي
15 % زيادة على الإيجار القديم .. كم سيدفع المُستأجر في سبتمبر 2026؟
عمر جابر يعقد جلسة مع ناشئي الزمالك قبل انطلاق الدوري الممتاز
«الغندور» يكشف : ناصر منسي على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري
ياسر ريان: الأهلي سيلعب بحذر أمام برشلونة.. و«داري» الأفضل بين مدافعي الأحمر والإصابات عطلته
أمل عمار: «بازار صعيد مصر» يفتح أسواقًا جديدة أمام الحرف التراثية ومنتجات المرأة المصرية
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. حصن المسلم في بداية اليوم وأفضل ما يقال بعد الفجر
ثلاثة أيام .. ترامب يُؤجّل فرض الرسوم الجمركية على كندا
مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً
أسعار العُملات الأجنبية في مصر .. آخر تحديث
بمشاركة 10 محافظات.. انطلاق «بازار صعيد مصر» بالزمالك لدعم المرأة والحرف التراثية والتنمية المستدامة | صور
هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تونر الكركديه لتطويل الشعر .. وصفة طبيعية لترطيب الخصلات وتقليل التقصف

طريقة عمل تونر الكركدية
طريقة عمل تونر الكركدية
آية التيجي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية لتطويل الشعر والعناية به في المنزل، فقد يكون تونر ماء الكركديه للشعر من الوصفات التي يمكنكِ تجربتها ضمن روتين العناية بالشعر، خاصة أنه يجمع بين الكركديه وعدد من الأعشاب التي تُستخدم تقليديًا للعناية بفروة الرأس والخصلات.

ويُعرف الكركديه للشعر باحتوائه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، بينما يمكن أن تساعد المكونات الأخرى في منح الشعر مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا. لكن لا توجد أدلة قوية تثبت أن هذا التونر قادر بمفرده على تطويل الشعر أو إنبات البصيلات خلال فترة قصيرة، لذلك يُفضل اعتباره جزءًا من روتين العناية وليس علاجًا لتساقط الشعر.

طريقة عمل تونر الكركدية

طريقة عمل تونر الكركدية

مكونات تونر الكركديه للشعر:

ويمكن تحضير تونر الكركديه لتطويل الشعر باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتشمل:
حفنة من أزهار الكركديه المجففة أو الطازجة.
ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.
ملعقة كبيرة من إكليل الجبل «الروزماري» المجفف.
ملعقة كبيرة من القرنفل الصحيح.
عود واحد من القرفة.
ماء مغلي.
برطمان زجاجي نظيف بغطاء محكم.

طريقة عمل تونر الكركدية

فوائد مكونات تونر الكركديه

يحتوي الخليط على مجموعة من المكونات النباتية التي تُستخدم في وصفات العناية بالشعر.

ـ الكركديه: يساعد على ترطيب الشعر ومنحه ملمسًا أكثر نعومة، كما يحتوي على مضادات أكسدة.

ـ الحلبة: تحتوي على البروتينات ومجموعة من العناصر الغذائية، وتدخل تقليديًا في وصفات العناية بالشعر وفروة الرأس.

ـ إكليل الجبل «الروزماري»: يُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات ووصفات العناية بفروة الرأس، وهناك بعض الأدلة البحثية على إمكانية الاستفادة من زيت الروزماري في حالات تساقط الشعر، لكن ذلك لا ينطبق بالضرورة على منقوع الروزماري المنزلي.

ـ القرنفل: يحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.

ـ القرفة: تحتوي على مركبات نباتية، إلا أن استخدامها مباشرة على فروة الرأس قد يسبب تهيجًا لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب الحذر عند إضافتها إلى الوصفات المنزلية.

طريقة عمل تونر الكركدية

طريقة تحضير تونر الكركديه للشعر:

ـ ضعي الكركديه والحلبة والروزماري والقرنفل والقرفة داخل برطمان زجاجي نظيف.
ـ أضيفي الماء المغلي حتى تغمر المياه جميع المكونات.
أغلقي البرطمان واتركي الخليط حتى يبرد وينقع.
ـ صفي المنقوع جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش نظيفة.
ـ ضعي السائل في زجاجة نظيفة، ويفضل حفظه في الثلاجة.

طريقة عمل تونر الكركدية

ملحوظة عند الإستخدام

لأن هذا المستحضر منزلي ولا يحتوي على مواد حافظة، فمن الأفضل تحضير كمية صغيرة واستخدامها خلال فترة قصيرة، والتخلص منه فور ظهور أي تغير في الرائحة أو اللون أو وجود عفن.

طريقة عمل تونر الكركدية

كيفية استخدام تونر الكركديه

ويمكن استخدام ماء الكركديه للشعر بعد غسل الشعر بالشامبو، حيث يوضع مقدار مناسب على فروة الرأس والخصلات مع تدليك فروة الرأس بلطف.

ويُفضل تجربة كمية صغيرة على جزء محدود من الجلد أولًا، خصوصًا مع وجود القرنفل والقرفة، لتجنب حدوث تهيج أو حساسية.

كما يُنصح بعدم استخدام الوصفة على فروة رأس ملتهبة أو مصابة بجروح، والتوقف عن استخدامها عند الشعور بحرقان أو حكة أو احمرار.

طريقة عمل تونر الكركدية

هل تونر الكركديه يطول الشعر فعلًا؟

ورغم انتشار وصفات الكركديه لتطويل الشعر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن استخدام هذا التونر لا يضمن زيادة سرعة نمو الشعر أو علاج الفراغات. نمو الشعر يتأثر بعوامل عديدة، منها الوراثة والتغذية والحالة الصحية والعناية بفروة الرأس.

وفي حالة وجود تساقط شديد للشعر أو فراغات أو ضعف مفاجئ في كثافة الشعر، فمن الأفضل البحث عن السبب واستشارة طبيب جلدية بدل الاعتماد على الوصفات الطبيعية وحدها.

تونر الكركديه لتطويل الشعر الكركديه لتطويل الشعر ماء الكركديه للشعر وصفة طبيعية لتطويل الشعر وصفات لتطويل الشعر علاج تقصف الشعر علاج تساقط الشعر زيادة كثافة الشعر العناية بالشعر فوائد الكركديه للشعر فوائد الروزماري للشعر فوائد الحلبة للشعر وصفات طبيعية للشعر روتين العناية بالشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

ناصر منسي

مفاجأة قبل مواجهة الاتحاد.. أحمد حسن يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك

فرج عامر

فرج عامر: كنت أتمنى جون كلود في الأهلي

امام عاشور و افشه

أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من الذكاء الاصطناعي إلى العنف الأسري.. قصور الثقافة تفتح ملفات الوعي والهوية والفن بالمحافظات

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح بازار صعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة.. لدعم الحرف التراثية واليدوية بمحافظات الصعيد

بالصور

تونر الكركديه لتطويل الشعر .. وصفة طبيعية لترطيب الخصلات وتقليل التقصف

طريقة عمل تونر الكركدية
طريقة عمل تونر الكركدية
طريقة عمل تونر الكركدية

أفضل وجبة إفطار لمرضى الكوليسترول والأطعمة الممنوعة

وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول
وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب كامل الدسم بانتظام؟ .. فوائد وأضرار

فوائد الحليب كامل الدسم للجسم
فوائد الحليب كامل الدسم للجسم
فوائد الحليب كامل الدسم للجسم

مش بس زيادة الوزن .. أسباب وأعراض تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني

مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد