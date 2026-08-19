تونر الكركديه لتطويل الشعر .. وصفة طبيعية لترطيب الخصلات وتقليل التقصف

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية لتطويل الشعر والعناية به في المنزل، فقد يكون تونر ماء الكركديه للشعر من الوصفات التي يمكنكِ تجربتها ضمن روتين العناية بالشعر، خاصة أنه يجمع بين الكركديه وعدد من الأعشاب التي تُستخدم تقليديًا للعناية بفروة الرأس والخصلات.

ويُعرف الكركديه للشعر باحتوائه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، بينما يمكن أن تساعد المكونات الأخرى في منح الشعر مظهرًا أكثر نعومة ولمعانًا. لكن لا توجد أدلة قوية تثبت أن هذا التونر قادر بمفرده على تطويل الشعر أو إنبات البصيلات خلال فترة قصيرة، لذلك يُفضل اعتباره جزءًا من روتين العناية وليس علاجًا لتساقط الشعر.

طريقة عمل تونر الكركدية

طريقة عمل تونر الكركدية

مكونات تونر الكركديه للشعر:

ويمكن تحضير تونر الكركديه لتطويل الشعر باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتشمل:

حفنة من أزهار الكركديه المجففة أو الطازجة.

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل «الروزماري» المجفف.

ملعقة كبيرة من القرنفل الصحيح.

عود واحد من القرفة.

ماء مغلي.

برطمان زجاجي نظيف بغطاء محكم.

طريقة عمل تونر الكركدية

فوائد مكونات تونر الكركديه

يحتوي الخليط على مجموعة من المكونات النباتية التي تُستخدم في وصفات العناية بالشعر.

ـ الكركديه: يساعد على ترطيب الشعر ومنحه ملمسًا أكثر نعومة، كما يحتوي على مضادات أكسدة.

ـ الحلبة: تحتوي على البروتينات ومجموعة من العناصر الغذائية، وتدخل تقليديًا في وصفات العناية بالشعر وفروة الرأس.

ـ إكليل الجبل «الروزماري»: يُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات ووصفات العناية بفروة الرأس، وهناك بعض الأدلة البحثية على إمكانية الاستفادة من زيت الروزماري في حالات تساقط الشعر، لكن ذلك لا ينطبق بالضرورة على منقوع الروزماري المنزلي.

ـ القرنفل: يحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.

ـ القرفة: تحتوي على مركبات نباتية، إلا أن استخدامها مباشرة على فروة الرأس قد يسبب تهيجًا لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب الحذر عند إضافتها إلى الوصفات المنزلية.

طريقة عمل تونر الكركدية

طريقة تحضير تونر الكركديه للشعر:

ـ ضعي الكركديه والحلبة والروزماري والقرنفل والقرفة داخل برطمان زجاجي نظيف.

ـ أضيفي الماء المغلي حتى تغمر المياه جميع المكونات.

أغلقي البرطمان واتركي الخليط حتى يبرد وينقع.

ـ صفي المنقوع جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش نظيفة.

ـ ضعي السائل في زجاجة نظيفة، ويفضل حفظه في الثلاجة.

طريقة عمل تونر الكركدية

ملحوظة عند الإستخدام

لأن هذا المستحضر منزلي ولا يحتوي على مواد حافظة، فمن الأفضل تحضير كمية صغيرة واستخدامها خلال فترة قصيرة، والتخلص منه فور ظهور أي تغير في الرائحة أو اللون أو وجود عفن.

طريقة عمل تونر الكركدية

كيفية استخدام تونر الكركديه

ويمكن استخدام ماء الكركديه للشعر بعد غسل الشعر بالشامبو، حيث يوضع مقدار مناسب على فروة الرأس والخصلات مع تدليك فروة الرأس بلطف.

ويُفضل تجربة كمية صغيرة على جزء محدود من الجلد أولًا، خصوصًا مع وجود القرنفل والقرفة، لتجنب حدوث تهيج أو حساسية.

كما يُنصح بعدم استخدام الوصفة على فروة رأس ملتهبة أو مصابة بجروح، والتوقف عن استخدامها عند الشعور بحرقان أو حكة أو احمرار.

طريقة عمل تونر الكركدية

هل تونر الكركديه يطول الشعر فعلًا؟

ورغم انتشار وصفات الكركديه لتطويل الشعر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن استخدام هذا التونر لا يضمن زيادة سرعة نمو الشعر أو علاج الفراغات. نمو الشعر يتأثر بعوامل عديدة، منها الوراثة والتغذية والحالة الصحية والعناية بفروة الرأس.

وفي حالة وجود تساقط شديد للشعر أو فراغات أو ضعف مفاجئ في كثافة الشعر، فمن الأفضل البحث عن السبب واستشارة طبيب جلدية بدل الاعتماد على الوصفات الطبيعية وحدها.