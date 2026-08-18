الخميس.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق فتح باب التحويل بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الوافدين (المستجدين والباقين للإعادة)، للعام الجامعي 2027/2026م، وذلك بدءًا من الخميس المقبل الموافق 20 من أغسطس 2026م.

فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر.. الخميس

وأكدت جامعة الأزهر أن التحويل يتم وفق الشروط والضوابط الآتية:

أولًا: استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات (أصلي– اعتباري) الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب/ الطالبة على الشهادة الثانوية.

ثانيًا: يحظر تحويل الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات الأقاليم.

ثالثًا: لا يجوز العدول عن نقل القيد بعد أن تمت الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب والمبررات الداعية لذلك.

رابعًا: يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدَي الكُليتين، وفي المدة من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٠م حتى الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٧م، مع مراعاة عدم التحويل لطلاب الثانوية العامة المعادلة إلى الكليات الشرعية، والتأكد من اجتياز الطلاب والطالبات الوافدين غير الناطقين باللغة العربية مستويات اللغة المؤهلة للقيد بمراكز اللغة العربية المعتمدة بالأزهر الشريف ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وعدم التحويل للطلاب المستنفذين.

خامسًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات القمة (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة- التمريض).

سادسًا: لا يجوز التحويل إلى الكليات أو الشعب التي يعقد بها اختبارات قبول.

سابعًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات والمرشحين إلى كلية القرآن الكريم بطنطا إلى كليات أخرى، ويسمح بالتحويل إلى كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين (شعبة القراءات) بمصروفات بالعملة الأجنبية.

ثامنًا: يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الذين قد انتهوا من الدراسة بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال الفترة المحددة.

تاسعًا: تقوم الكليات المعنية بموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (إدارة الوافدين) بحالات التحويل ونقل القيد، ولا يتم التحويل إلا بعد موافقة فضيلة أ.د/ رئيس الجامعة.

هذا وتُسجل بيانات التحويل إلكترونيًّا على الرابط الآتي: اضفط هنا

