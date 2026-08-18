قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصرية في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الخميس.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق فتح باب التحويل بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الوافدين (المستجدين والباقين للإعادة)، للعام الجامعي 2027/2026م، وذلك بدءًا من الخميس المقبل الموافق 20 من أغسطس 2026م.

فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر.. الخميس 

وأكدت جامعة الأزهر أن التحويل يتم وفق الشروط والضوابط الآتية:

أولًا: استيفاء شروط القبول والحد الأدنى لمجموع الدرجات (أصلي– اعتباري) الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب/ الطالبة على الشهادة الثانوية.

ثانيًا: يحظر تحويل الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات الأقاليم.

ثالثًا: لا يجوز العدول عن نقل القيد بعد أن تمت الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب والمبررات الداعية لذلك.

رابعًا: يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدَي الكُليتين، وفي المدة من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٠م حتى الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٧م، مع مراعاة عدم التحويل لطلاب الثانوية العامة المعادلة إلى الكليات الشرعية، والتأكد من اجتياز الطلاب والطالبات الوافدين غير الناطقين باللغة العربية مستويات اللغة المؤهلة للقيد بمراكز اللغة العربية المعتمدة بالأزهر الشريف ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وعدم التحويل للطلاب المستنفذين.

خامسًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات الوافدين إلى كليات القمة (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة- التمريض).

سادسًا: لا يجوز التحويل إلى الكليات أو الشعب التي يعقد بها اختبارات قبول.

سابعًا: لا يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات والمرشحين إلى كلية القرآن الكريم بطنطا إلى كليات أخرى، ويسمح بالتحويل إلى كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين (شعبة القراءات) بمصروفات بالعملة الأجنبية.

ثامنًا: يجوز نقل قيد الطلاب الوافدين الذين قد انتهوا من الدراسة بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال الفترة المحددة.

تاسعًا: تقوم الكليات المعنية بموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (إدارة الوافدين) بحالات التحويل ونقل القيد، ولا يتم التحويل إلا بعد موافقة فضيلة أ.د/ رئيس الجامعة.

هذا وتُسجل بيانات التحويل إلكترونيًّا على الرابط الآتي: اضفط هنا
 

جامعة الأزهر الأزهر فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

ترشيحاتنا

برشلونة والأهلي

ماذا قال جوردون لاعب برشلونة قبل مواجهة الأهلي المصري؟

مصر

مصر تبدأ رحلة دورة المتوسط «تارانتو 2026».. الفوج الأول يغادر القاهرة متوجها إلى إيطاليا

الأخدود والخليج

الأخدود يهزم الخليج بثنائية ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس الملك

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

المزيد