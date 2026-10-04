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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«كونفدرالية» بدل الدولة الفلسطينية.. ليبرمان يطرح خطة تربط الضفة بالأردن تحت مظلة أمنية إسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

 كشف أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، عن خطة تقوم على إقامة كونفدرالية إسرائيلية–أردنية في المناطق المصنفة «أ» و«ب»، مع الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إسرائيل اليوم»، تقترح الخطة الحفاظ على التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة، مع استمرار تولي إسرائيل المسؤولية الأمنية الشاملة، بينما يتولى الأردن إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين والحفاظ على النظام العام من خلال قوة شرطة خاصة.

ويرى ليبرمان أن المقترح يستهدف، بحسب طرحه، منع حدوث فراغ في السلطة داخل الضفة الغربية في حال شهدت السلطة الفلسطينية تغييرات، محذرًا من أن مثل هذا الفراغ قد يفتح المجال أمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتوسيع نفوذهما.

ولا تتوقف الخطة عند إعادة توزيع الأدوار الأمنية والإدارية، إذ تتضمن في جوهرها منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال صيغة حكم تربط إدارة شؤون الفلسطينيين بالأردن، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة الأمنية على الأرض.

كونفدرالية إسرائيلية–أردنية أفيجدور ليبرمان حزب «إسرائيل بيتنا» الضفة الغربية المحتلة إسرائيل الأردن

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