انطلقت أحداث مسلسل «عنبر الموت» بمشهد درامي مثير، حمل الكثير من المفاجآت والتطورات الصادمة، بعدما وجدت الفنانة منة شلبي، التي تجسد شخصية الممرضة «نادية نور الدين» نفسها في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات في حياتها، عقب اتهامها بالتسبب في وفاة عدد من المرضى داخل المستشفى الذي تعمل به، لتصبح مهددة بحكم الإعدام، وسط أجواء مليئة بالغموض والتوتر.

وشهدت الحلقة الأولى تصاعدًا سريعًا في الأحداث، حيث بدأت الحكاية من النهاية المأساوية التي وصلت إليها نادية، بعدما تحولت من ممرضة اعتادت رعاية المرضى والاهتمام بهم إلى متهمة في قضية قتل أثارت حالة من الجدل، إثر اتهامها بحقن عدد من المرضى الموجودين داخل قسم العناية المركزة بمادة خطيرة، تسببت في إنهاء حياتهم، وهو ما وضعها أمام اتهامات بالغة الخطورة قد تنتهي بإعدامها.

ولم تتوقف الصدمات التي تواجهها الشخصية عند حدود الاتهامات الموجهة إليها، إذ تكشف الأحداث عن انهيار حياتها الشخصية والعائلية، خاصة مع تبرؤ والدها منها، في تطور يضيف مزيدًا من القسوة إلى محنتها، ويضع المشاهد أمام تساؤلات عديدة بشأن حقيقة ما حدث داخل المستشفى، وما إذا كانت نادية بالفعل مسؤولة عن وفاة المرضى أم أن هناك أسرارًا وخفايا لم تكشف عنها الأحداث بعد.

وتدور أحداث مسلسل «عنبر الموت» في إطار درامي مستوحى من أجواء الجرائم والقضايا الغامضة، وتعود قصته إلى عام 1994، حيث يرصد العمل تفاصيل القضية التي قلبت حياة الممرضة نادية رأسًا على عقب، ويكشف تدريجيًا عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالاتهامات الموجهة إليها، والعلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تأثرت بتلك الأزمة.

وتعتمد أحداث المسلسل على التشويق والإثارة، من خلال طرح تساؤلات حول الحقيقة والعدالة، ومدى إمكانية أن يجد الإنسان نفسه متهمًا في قضية تغير مسار حياته بالكامل، خاصة عندما تتداخل الاتهامات الجنائية مع الضغوط النفسية والاجتماعية، وتصبح العائلة نفسها جزءًا من المأساة التي يعيشها بطل العمل.

أبطال مسلسل «عنبر الموت»

ويضم مسلسل «عنبر الموت» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية نادية نور الدين، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، وبسمة، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وأحمد خالد صالح، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ويتولى إخراجه المخرج كريم الشناوي، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية التي تعتمد على القضايا الإنسانية والجرائم الغامضة، مع تقديم معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات التي تمر بها.

ومع انطلاق الحلقة الأولى، يفتح «عنبر الموت» الباب أمام العديد من التساؤلات حول مصير نادية نور الدين، وحقيقة الاتهامات التي تطاردها، والأسباب التي دفعت والدها إلى التبرؤ منها، في انتظار ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من أسرار ومفاجآت بشأن القضية التي أصبحت محور الأحداث.