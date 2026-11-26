نعى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الثقافة، في بيان رسمي، ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وجاء نص البيان: ببالغ الحزن والأسى يتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وكافة العاملين بوزارة الثقافة، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد قنصوة، أن قلوبنا مع أسر الضحايا والمصابين في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء والسلامة في أقرب وقت، إنا لله وإنا إليه راجعون.