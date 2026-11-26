أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة شنت ضربات واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى سفن بحرية محملة للقوات المسلحة الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "تعرضت سفينة شحن جافة تحمل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا للهجوم في البحر الأسود جنوب شرق أوديسا".

وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.