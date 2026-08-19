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أسعار الذهب في الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19-8-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19-8-2026

أسعار الذهب بالصاغة
أسعار الذهب بالصاغة
علياء فوزى

شهدت سوق الصاغة والمجوهرات المحلية مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، استقراراً لافتاً في مستويات الأسعار، مُتأثرة بتراجع أسعار الذهب أمس الثلاثاء وكذلك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في القطاع المصرفي.

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026
سجّل سعر الذهب عيار 24 «الذهب النقي» نحو 7085 جنيهًا عند البيع، وسجل 7030 جنيهًا في حالة الشراء.

مشغولات ذهبية

استقر سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر شعبية وإقبالاً في المبيعات بالأسواق المصرية عند مستوى 6200 جنيه للجرام في حركة البيع، بينما سجل 6150 جنيهًا للجرام  للشراء مقارنة 6245 جنيهًا للبيع سعر مستهل تعاملات الأمس الثلاثاء بتراجع 45 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

بلغ سعر الذهب عيار 18 (الأكثر انتشاراً في المشغولات الحديثة) نحو 5315 جنيهًا للبيع، بينما جاء سعر الشراء عند 5270 جنيهًا.
 

مشغولات ذهبية

وتداول الذهب عيار 14 (العيار الاقتصادي) عند مستوى 4135 جنيهًا للبيع، و4100 جنيه للشراء.

مشغولات ذهبية

الجنيه الذهب والأونصة.. ملاذات التحوط والاستثمار

واصلت السبائك والملاذات الأدخارية جذب اهتمام المستثمرين الراغبين في التحوط:

بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 49600 جنيه للبيع بدون إضافة المصنعية، مقابل 49200 جنيه للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

الأونصة المحلية: استقرت قيمتها الإجمالية عند 220390 جنيهًا للبيع، وسجلت 218615 جنيهًا للشراء.

الأسواق العالمية وسعر تسعير الدولار (دولار الصاغة)

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار نحو 4334.07 دولار في تداولات البورصة العالمية.

أوقية الذهب -أرشيفية

وفي أسواق الصاغة المحلية، يتم احتساب تسعير المعدن الأصفر بناءً على دولار الصاغة الذي سجل 50.85 جنيه، متجاوزاً بفارق طفيف سعر الدولار الرسمي المعلن في البنوك والمؤسسات المصرفية والذي بلغ 50.53 جنيه.

أسعار الذهب أسواق الصاغة المعدن النفيس الأونصة عالمياً سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر صرف الدولار سعر الدولار الرسمي

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