دون الـ 50 ألفا.. تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026، دون مستوى الـ 50 ألفا مسجلا الآن 49.960 ألف جنيه.

عاود سعر الذهب عالميا التراجع لتهبط الأوقية دون الـ 4400 دولار مسجلة الآن 4391 دولارا للأوقية، وذلك عقب ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وكان سعر الذهب في مصر سجل أعلى مستوى في 9 أسابيع لاسبوع الماضي، وتمكن الذهب من اختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته لعدة أسابيع ليثبت اقدامه في الاتجاة الصاعد.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4391 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5353 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6245 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7137 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 49.960 ألف جنيه.