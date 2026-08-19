حسام المندوه: نبحث عن النموذج المناسب لإدارة قطاع الكرة وجون إدوارد استفاد من الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تجربة جون إدوارد داخل القلعة البيضاء لا يجب أن تُنسب إلى شخص بعينه، مشددًا على أنها تجربة مجلس إدارة النادي بالكامل، وتهدف إلى إبعاد قطاع كرة القدم عن الأزمات الإدارية والمالية المحيطة بالنادي.

وقال المندوه، خلال تصريحات عبر راديو «صوت الزمالك»: «التجربة ليست تجربة جون إدوارد، دي تجربة مجلس إدارة نادي الزمالك»، موضحًا أن الهدف الأساسي منها يتمثل في استقلال قطاع الكرة ماليًا وإداريًا، بعيدًا عن أي أزمات أو ضغوط أخرى داخل النادي.

وأضاف: «التجربة دي تتميز إنك بتبعد الكرة عن الدوشة اللي حواليك، أي حاجة تانية، وتستقل بنفسها ماليًا وإداريًا»، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة سيواصل تطوير التجربة لحين إنشاء شركة كرة القدم.

المندوه: تجربة الزمالك تحتاج إلى التطوير

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن المجلس امتلك الجرأة لخوض تجربة جديدة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن الهدف ليس البحث عن حلول مؤقتة، ولكن الوصول إلى نموذج يحقق الاستدامة المالية والإدارية.

وأوضح: «تجربة جديدة لمجلس إدارة كان عنده الجرأة والقدرة إنه يقود التجربة دي، خصوصًا إن المجلس في ظل الظروف اللي إحنا فيها كان ممكن يقول معندناش التوقيت أننا نعمل التجربة دي».

وتابع: «كل شوية نعمل ميك أب أو نعمل فاين تيونينج للتجربة، لحد ما تنضج التجربة، وده خطوة بالفعل».

وأكد المندوه أن رحيل أي مسؤول لا يعني انتهاء التجربة، قائلًا: «هيمشي فرد وهيجي فرد وارد جدًا، ونقدم ليه الشكر على المجهود اللي قدمه في الفترة بتاعته».

حسام المندوه يشيد بدور جون إدوارد

وتحدث المندوه عن تجربة جون إدوارد مع الزمالك، مؤكدًا أنه استفاد أيضًا من وجوده داخل النادي، إلى جانب الدور الذي لعبه خلال الموسم الماضي.

وقال: «كان ليه دور كبير جدًا في الزمالك الموسم الماضي لكنه استفاد برضوا من وجوده في الزمالك»، مضيفًا: «جون إدوارد حصل على بطولة الدوري العام اللي محصلش عليه قبل كده لأنه في الزمالك».

وشدد على أن الزمالك يمثل فرصة لأي شخص يعمل داخله لصناعة اسمه، قائلًا: «أي حد بيعدي من جنب نادي الزمالك بيصنع اسمه».

الزمالك يبحث عن البديل الأنسب

وكشف أمين صندوق الزمالك أن النادي يدرس عددًا من الأسماء والخبرات لاختيار النموذج الأنسب لإدارة قطاع الكرة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى اسم حسام الزناتي، إلى جانب أسماء أخرى.

وقال: «النهارده لما أفكر، شخص عنده خبرة رائعة في هذا المجال اسمه حسام الزناتي»، كما أشار إلى أدهم جاسر، الذي سبق له العمل في إسبانيا، مؤكدًا أن جميع �