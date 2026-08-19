«الغندور» يكشف : ناصر منسي على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح “الغندور” أن الجهاز الفني للزمالك استقر على تواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الاتحاد، مع إمكانية الدفع به في جزء من المباراة، في ظل عدم وصوله إلى كامل جاهزيته البدنية حتى الآن.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن الجهاز الفني للزمالك يدرس مشاركة ناصر منسي كبديل أمام الاتحاد السكندري لمدة 20 دقيقة أو أكثر، وفقًا لسير المباراة وحالته البدنية.

وأضاف أن قرار الجهاز الفني يأتي بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في عضلة السمانة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويرغب الجهاز الفني في التعامل بحذر مع عودة ناصر منسي، خاصة أن اللاعب لم يستعد كامل جاهزيته بنسبة 100%، وهو ما دفع الجهاز إلى عدم الاعتماد عليه أساسيًا أمام الاتحاد.

وتشكل عودة ناصر منسي دفعة قوية للخط الهجومي للزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره خلال منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني مدى مشاركة اللاعب وعدد الدقائق التي سيخوضها وفقًا لظروف المباراة وحالته البدنية، مع استهداف استعادة جاهزيته الكاملة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة.