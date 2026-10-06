الداخلية السعودية تحذر من نشر معلومات اعتراض الصواريخ والمسيرات

حذرت وزارة الداخلية السعودية من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات أو مقاطع مرئية تتعلق بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، أو مواقع سقوطها، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن تداول المعلومات المرتبطة بعمليات الاعتراض ومواقع سقوط الصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة وعدم نشر معلومات حساسة قد تؤثر على التعامل مع العمليات الميدانية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وتجنب نشر أو تداول أي معلومات مرتبطة بهذه العمليات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتطورات الأمنية.