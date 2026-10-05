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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية السعودية تدين استمرار استهداف الحوثي للمدنيين والمقدسات

علم السعودية
علم السعودية
خاطر عبادة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، واعتداءاتها السافرة والمتكررة على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، واستهداف سفن المملكة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

الحوثي يرفض السلام ويخدم أجندات خارجية

وقالت الوزارة، في بيان، إن المملكة بذلت منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية اليمنية عام 2014 جهوداً حثيثة للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، إلا أن الميليشيا اختارت التصعيد العسكري المستمر وجر اليمن وشعبه إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية خدمة لأجندات خارجية.

حق أصيل في الدفاع عن السيادة

وأكدت الخارجية تمسك المملكة بحقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقاً للقوانين الدولية.

وجددت الوزارة دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من قبضة الميليشيا.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعت الخارجية السعودية، المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية لمواجهة خطر الميليشيا الحوثية على اليمن والمنطقة والعالم.

وزير الدفاع السعودي: تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة 

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي شدد على تضامن ووقوف دول الحلف صفاً واحداً لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، إنه تم الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات، وضد كل من يقف وراءها، ضمن إطار حلف مكة الدفاعي.

وعقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة في تحالف مكة، اجتماعاً طارئاً اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، في إطار «اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك».

السعودية الخارجية السعودية الحوثي الرياض

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