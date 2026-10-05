اجتماع طارئ لحلف مكة.. وزير الدفاع السعودي: تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي شدد على تضامن ووقوف دول الحلف صفاً واحداً لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة.

وقال الأمير خالد بن سلمان إنه تم الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي.



ويأتي الاجتماع بعد تصعيد حوثي خطير تمثل في إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه منشآت أرامكو في الرياض وخريص، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات شمال العاصمة، في هجمات اعتبرتها الرياض استهدافاً مباشراً لأمن الطاقة والمقدسات الإسلامية.

اجتماع طاريء لحلف مكة

عقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة في تحالف مكة، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً في العاصمة السعودية الرياض، في إطار «اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك».

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن وزيري الخارجية والدفاع هاكان فيدان ويشار غولر ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو شاركوا في اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تجسد رؤية مشتركة بين تركيا وباكستان والسعودية، وتهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي عبر الردع والدفاع المشترك.

وتتشكل اللجنة من وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث، وكانت قد عقدت اجتماعها الأول في إسطنبول يوم 31 أغسطس الماضي، واتخذت خلاله قرارات تأسيسية لمأسسة الحلف، فيما يُتوقع إنشاء أمانته العامة في الرياض قريباً.

كما عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً في نيويورك في 24 سبتمبر الماضي، أعقبه اجتماع لرؤساء أركانها في الرياض في 25 من الشهر ذاته.