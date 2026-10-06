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هل تنجح الشراكات الأفريقية في تحويل موارد القارة إلى فرص تنموية؟.. برلماني يجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل تنجح الشراكات الأفريقية في تحويل موارد القارة إلى فرص تنموية؟.. برلماني يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال" بشأن اعتبار التكامل خيارا استراتيجيا وضرورة ملحة لتجاوز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية؛ تعكس رؤية متكاملة لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن المرحلة الراهنة تفرض على الدول الأفريقية توسيع مجالات التعاون والتنسيق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تتطلب تكامل الجهود والاستفادة من الإمكانات والموارد التي تمتلكها القارة، مشيرا إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي يمكن أن يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأفريقية.

وأضاف النائب مختار همام، أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية الانتقال بالتعاون الأفريقي من الإطار التقليدي إلى شراكات عملية تقوم على المصالح المشتركة، وتدعم تنفيذ مشروعات عابرة للحدود في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتجارة.

 

التكامل الأفريقي يمثل فرصة لتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات

وأوضح أن التكامل الأفريقي يمثل فرصة لتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، من خلال بناء اقتصادات أكثر ترابطا وقدرة على الصمود، إلى جانب توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن تعزيز التكامل يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارا وتنمية للقارة، والاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية والبشرية.

وأشار إلى أن مصر تواصل دعمها لجهود التكامل الأفريقي، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة، مشددا على أهمية تحويل توجيهات الرئيس السيسي إلى خطوات تنفيذية ومشروعات مشتركة تحقق نتائج ملموسة للشعوب الأفريقية.

مختار همام مجلس النواب عبدالفتاح السيسي منتدى العلمين

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