قيادي بـ«مستقبل وطن»: منتدى العلمين يرسخ الاستقلال المالي والتنموي في إفريقيا

قال علي سالم أمين مساعد أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إن الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال 2026» بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ترسخ قواعد الاستقلال المالي والتنموي في إفريقيا .

وأضاف "سالم" خلال تصريحات صحفية أن الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضعت خارطة طريق كاملة لتقدم دول القارة السمراء والعمل بها يرسخ تحقيق التكامل والاندماج القاري وتطوير التنسيق بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية خاصة في ظل ما تملكه القارة من مقومات بشرية وطبيعية غير مستغلة بشكل كبير حتى الآن .

وشدد أمين مساعد أمانة التجارة الداخلية والخارجية بحزب مستقبل وطن على أن التنمية الصناعية في أفريقيا لا تزال تحتاج إلى جهود مضاعفة، مطالباً بضرورة الإستفادة من مقومات القارة من المواد الخام والاستثمار فيها وتصنيعها بدلاً من تصديرها في صورتها الاولى.

وأكد "سالم" على أهمية استثمار الحشد القاري والدولي الكبير من قادة الدول والمسؤولين وقيادات المؤسسات المالية ورجال الأعمال في منتدى العالمين واعتباره جسراً للتعاون القاري والإقليمي في مختلف الصناعات والاستثمارات سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي .