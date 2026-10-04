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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض برامج بناء القدرات والقيادات بمنتدى أفريقيا العلمين

الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
أ ش أ

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب مشاركتها في منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"، الذي انعقد بمدينة العلمين الجديدة على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية ورواد الأعمال من مختلف الدول الإفريقية.

وشاركت الأكاديمية بجناح مخصص استعرضت من خلاله أنشطتها وبرامجها التدريبية، خاصةً البرامج الموجهة للقارة الأفريقية، والتي تضم: "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وبرنامج "القيادة للتنفيذيين الأفارقة"، وبرنامج "تطوير قطاع العدالة 2025"، بالإضافة إلى جهودها في بناء القدرات وتنمية الكفاءات البشرية، بتقديم ورشات عمل تدريبية، مع التركيز على الشراكات والتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية في مجالات التدريب والقيادة والتأهيل التنفيذي.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عددًا من السفراء وممثلي الدول الإفريقية، فضلًا عن ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، حيث شهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول فرص التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات وتطوير القيادات الشابة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

كما شهد جناح الأكاديمية زيارة عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، من بينهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، و أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث اطلعوا على البرامج والمبادرات التي تقدمها الأكاديمية ودورها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والإفريقية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن مشاركتها في المنتدى تأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات، وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية رائدة في مجال بناء القدرات وإعداد القيادات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم التكامل والتعاون بين دول القارة الإفريقية.

واختتمت الأكاديمية مشاركتها بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة شراكاتها الإفريقية، والاستفادة من المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز فرص التعاون المشترك، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مسارات التنمية وصنع مستقبل أكثر استدامة للقارة الإفريقية.

أُسِّس منتدى أفريقيا العلمين الأول كمنتدى أعمال أفريقي دائم يُعقد كل عامين في مصر، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى بمشاركة رفيعة المستوى تضم عددًا من رؤساء الدول الأفريقية، وكبار المسؤولين بالقارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وقادة القطاع الخاص من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

ويُمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والشراكة بين الحكومات الأفريقية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من داخل القارة وخارجها، بما يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا، وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال الأكاديمية الوطنية للتدريب المؤسسات الإفريقية

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