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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القاهرة الإخبارية: التحول الرقمي والأمن السيبراني يتصدران أجندة منتدى العلمين أفريقيا 2026

السيسي
السيسي
عادل نصار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "التحول الرقمي والأمن السيبراني يتصدران أجندة منتدى العلمين أفريقيا 2026"، حيث تستضيف مدينة العلمين الجديدة منتدى العلمين أفريقيا 2026، الذي يضع التحول الرقمي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي في صدارة النقاشات، ضمن مساعٍ لتعزيز جاهزية قارة أفريقيا لمتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.

يأتي المنتدى في وقت تتسارع فيه التحولات التكنولوجية عالمياً، مع تنامي تحديات أمن الفضاء الإلكتروني، واتساع دور التكنولوجيا في دعم النمو وتحسين الخدمات.

ويجمع المنتدى مسؤولين وخبراء وممثلي شركات التكنولوجيا ومؤسسات دولية، لبحث تطوير شبكات الاتصالات، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

ويحظى الأمن السيبراني باهتمام خاص في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية، مع التركيز على تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، وتطوير الأطر التشريعية.

ويسلط المنتدى الضوء على فرص الاقتصاد الرقمي؛ إذ تشير تقديرات إلى أن اقتصاد الإنترنت في أفريقيا يبلغ نحو 180 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول 2050.

وأسهمت خدمات الاتصالات المتنقلة بنحو 240 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي عام 2025، أي 7.8% من الناتج المحلي.

ومع هذا النمو المتسارع، تتجه النقاشات إلى سبل دعم الشركات الناشئة، وتوسيع تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات.

وتحضر قضية الفجوة الرقمية بقوة على أجندة المنتدى، وسط تأكيدات على أهمية زيادة الاستثمارات في البنية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز فرص الوصول العادل إلى التكنولوجيا ومقومات الاقتصاد الرقمي.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل تقديرات بأن نحو ثلثي سكان القارة لا يزالون خارج الاستخدام الفعلي للإنترنت المحمول، ما يجعل تضييق الفجوة تحدياً تنموياً رئيسياً.

وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى توظيف توسعها في البنية الرقمية لدعم التعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات.

من العلمين، تتجاوز المناقشات حدود التكنولوجيا، إلى مستقبل التنمية الاقتصادية، وكيفية توظيف التحول الرقمي لبناء اقتصادات أكثر تنافسية؛ حيث تسعى أفريقيا إلى تثبيت موقعها في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر شراكات واستثمارات، ورؤى مشتركة.»

العلمين أفريقيا منتدى العلمين المنتدي

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