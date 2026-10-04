محافظ الغربية للشباب: اعرفوا بلدكم وكونوا جزءًا من بنائها وتطويرها

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بشباب مركز شباب قرية ميت يزيد، خلال افتتاح أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي بالمركز، ودار حوار مفتوح بينهم حول أهمية ممارسة الرياضة واستثمار أوقاتهم، ودور الشباب في خدمة مجتمعهم والمشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة والمبادرات، مؤكدًا لهم أن «الشباب حائط الصد الأول»، وأن وعيهم بدورهم تجاه مجتمعهم ووطنهم يمثل أساسًا مهمًا في بناء المستقبل.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، تحدث محافظ الغربية مع الشباب حول أهمية الوعي والمعرفة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، موضحًا أن معرفة الشباب بما تشهده محافظتهم من مشروعات وأعمال تطوير تفتح أمامهم المجال للمشاركة بصورة أكثر إيجابية، وتساعدهم على إدراك ما يتم على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشباب الواعي والقادر على المعرفة والمشاركة هو شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

رفع كفاءة الخدمات

وحث اللواء دكتور علاء عبد المعطي شباب ميت يزيد على المشاركة في «منتدى مصر2026 »، وطرح أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم، والاستفادة من مساحات الحوار التي تتيحها الفعاليات الشبابية، مؤكدًا أهمية أن يكون الشباب حاضرًا بأفكاره وطاقاته في القضايا التي تمس مجتمعه ومستقبله، إلى جانب المشاركة في مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي أطلقها بالتزامن مع احتفالات العيد القومي الـ228، للتعرف من خلال الزيارات الميدانية على المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، ورؤية ما يتم على أرض الواقع والمشاركة في مسيرة البناء والتطوير.

تحسين خدمات المواطنين

وتأتي مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية بناء وعي الشباب وتعريفهم بما تشهده الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات، وتُنفذ بالتعاون مع محافظة الغربية وجامعة طنطا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشباب وطلاب المدارس والجامعات إلى عدد من المشروعات بمختلف أنحاء المحافظة.