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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير ألماني: الاقتصاد والتجارة نموذجان واضحان للتعاون الوثيق مع مصر

المانيا و مصر
المانيا و مصر
أ ش أ

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان إن مجالي الاقتصاد والتجارة يمثلان نموذجاً واضحاً للتعاون مع مصر التي ترتبط بالفعل بعلاقات وثيقة مع ألمانيا والتي لا يزال فيها الكثير من الإمكانات والفرص، مشيرًا إلى أن الشركات الألمانية في مصر نشطت منذ سنوات طويلة، وبلغت العلاقات الاقتصادية بين البلدين حجماً مهماً وملحوظاً.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الوحدة الألمانية، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وأضاف أن الشركات الألمانية فتحت مواقع إنتاج جديدة في مصر خلال العام الجاري، وهناك شركات أخرى تعتزم القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أن "مصر وألمانيا تعملان معاً على توسيع استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وهنا يمكن أن تلتقي أهداف النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والتحول في أنظمة الطاقة لدينا في إطار واحد"، مشيرًا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين ولاية بافاريا الألمانية ومصر أصبحت منذ فترة طويلة علاقات قوية وراسخة، في ظل وجود تمثيل اقتصادي لولاية بافاريا منذ عام 2020، وقد تجاوزت قيمة التجارة الثنائية بين مصر وولاية بافاريا 850 مليون يورو منذ عام 2025.

وتابع أن ألمانيا تتعاون مع مصر لفتح مسارات منظمة ورسمية أمام الكفاءات المؤهلة، وتعزيز التدريب المهني، وإتاحة فرص لنقل المعرفة والخبرات، مؤكدًا ضرورة أن تحقق الشراكات الجيدة في مجال الكفاءات منفعة للطرفين: لسوق العمل الألماني وكذلك للتنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية إلى "الحضور الألماني القوي في قطاع التعليم المصري، من خلال المدارس الألمانية في الخارج، ومشروعات «100 مدرسة مصرية-ألمانية» و«100 مدرسة مهنية مصرية-ألمانية» المرتقبة، والتي لا تقتصر على توفير مسارات تعليمية فحسب، بل تبني جسورًا بين مجتمعاتنا — جسورًا ستظل صامدة حتى الغد".

من جانبه، أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس قوة الشراكة والصداقة الخاصة مع مصر التي نمت عبر التاريخ على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك في مجالات التعليم والعلوم، معربًا عن فخره بأن هذه العلاقات وثيقة جدًا وقوية ومتعددة الأوجه وودية قائمة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة والتقدير المتبادل.

وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان الاقتصاد مصر

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