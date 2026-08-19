عمر جابر يعقد جلسة مع ناشئي الزمالك قبل انطلاق الدوري الممتاز

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك من عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجاه لاعبي قطاع الناشئين، قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وأوضح "الغندور" أن عمر جابر حرص على عقد جلسة مع عدد من ناشئي الزمالك، في إطار دعمهم وتحفيزهم قبل بداية الموسم، خاصة مع وجود عدد من العناصر الشابة التي تسعى للحصول على فرصة مع الفريق الأول.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن قائد الزمالك تحدث مع اللاعبين خلال الجلسة عن أهمية استغلال الفرصة المتاحة لهم، والعمل بقوة من أجل إثبات قدراتهم للجهاز الفني.

وأضاف: «عمر جابر خلال جلسته مع اللاعبين أكد لهم على ضرورة الحفاظ على فرصة تواجدهم في الفريق الأول والظهور بأفضل صورة ممكنة».

وشدّد قائد الزمالك، وفقًا لما كشفه الغندور، على ضرورة تقديم اللاعبين الشباب أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات، من أجل لفت أنظار الجهاز الفني والحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

ووجّه عمر جابر رسالة إلى ناشئي الفريق بضرورة استغلال وجودهم مع الفريق الأول، وعدم التفريط في الفرصة التي حصلوا عليها، خاصة أن الظهور بشكل جيد قد يمنحهم مكانًا دائمًا ضمن حسابات الجهاز الفني.

وأكد قائد الزمالك للاعبين أهمية تقديم أوراق اعتمادهم أمام الجهاز الفني والجماهير، والسعي لإثبات أحقيتهم بالاستمرار مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جلسة عمر جابر مع ناشئي الزمالك في إطار الدور القيادي الذي يقوم به داخل الفريق، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري، ورغبة الجهاز الفني في الاستفادة من العناصر الشابة القادرة على تقديم الإضافة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد بطموحات كبيرة، مع الاعتماد على مزيج من أصحاب الخبرات والعناصر الشابة التي تسعى إلى حجز مكان لها في التشكيل الأساسي للفريق.