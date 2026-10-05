هيئة الاستثمار تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيارة لوفد من قيادات هيئات الاستثمار والترويج للاستثمار بعدد من الدول الأفريقية إلى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، على هامش منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال».

وشارك في الزيارة اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.

مزايا نظام المناطق الحرة

واستعرض اللواء ياسر عباس منظومة الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، ودورها في دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

جانب من زيارة المستثمرين الأفارقة

وأكد أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تتمتع بموقع وبنية أساسية وخدمات متكاملة، وارتباط بشبكات النقل والموانئ، بما يدعم الأنشطة الصناعية والخدمية والتصديرية.

كما استعرضت الهيئة أبرز القطاعات العاملة بالمنطقة، ومنها الصناعات النسيجية والملابس والكيماويات والبترول والصناعات الكهربائية، إلى جانب الخدمات والتخزين.

وأوضح وليد أنور، أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع هيئات الاستثمار الأفريقية وفتح مجالات جديدة للتعاون وجذب الاستثمارات المشتركة.

وشمل برنامج الزيارة تفقد مشروعات «نايل لينين جروب» و«فارما بلاست» و«أليكس أباريلز»، للتعرف على أنشطتها وخططها الإنتاجية والتصديرية.