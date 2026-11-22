كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها البالغ من المعطيات المتداولة بشأن ملابسات انفجار ميناء بنغازي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ملابسات انفجار ميناء بنغازي

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من مخاطر إقحام المواني والمنشآت المدنية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار.