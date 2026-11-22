شهد البروفيسور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، احتفالية مؤسسة القديس البابا كيرلس الخيرية التابعة لإيبارشية لندن، بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن، تحت إشراف البروفيسور ميشيل حنين.

وشارك في الاحتفالية الأنبا أنجيلوس، أسقف إيبارشية لندن، والأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة، وجمع كبير من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلندن.

جاءت الاحتفالية إحياءً لذكرى تأسيس المؤسسة، التي امتدت مسيرتها على مدار ثلاثة عقود في العمل الخيري، وسط مشاركة عدد من الشخصيات الكنسية والعامة، في مقدمتهم البروفيسور مجدي يعقوب، الذي يمثل حضوره قيمة إنسانية وعلمية بارزة.