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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السكر تصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 2024 وسط مخاطر الطقس

السكر
السكر
أ ش أ

صعدت أسعار السكر الخام إلى أعلى مستوياتها عالميا منذ ديسمبر عام 2024، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية بفعل اضطرابات الطقس وتراجع توقعات الإنتاج لدى عدد من كبار المنتجين، ما دفع السوق للتحول من توقعات وفرة المعروض إلى احتمالات تسجيل عجز.

وارتفع عقد السكر الخام الأكثر نشاطًا في بورصة نيويورك بما يصل إلى 2% خلال تعاملات اليوم "الإثنين"، مواصلًا مكاسبه التي بلغت نحو 8% الأسبوع الماضي، كما ارتفعت أسعار السكر الأبيض أيضًا.

وتأتي مكاسب السكر وسط تأثير ظاهرة «النينيو» على المحاصيل الزراعية، مع توقعات بأن يكون السكر من بين أولى المحاصيل المتضررة، في وقت كانت السوق تتوقع في بداية العام فائضًا في المعروض قبل أن تغير مخاطر الطقس هذه التوقعات نحو احتمال حدوث عجز.

وأدت الأمطار الغزيرة في البرازيل، أكبر منتج للسكر، إلى إبطاء عمليات حصاد قصب السكر وعصره، بينما أدى ضعف موسم الأمطار في الهند، ثاني أكبر منتج عالمي، إلى خفض توقعات إنتاج السكر إلى نحو 30 مليون طن، وهو أضعف موسم منذ عام 2015.

وفي أوروبا، يُتوقع أن تقل إنتاجية بنجر السكر بنسبة 11% عن متوسط السنوات الخمس الماضية، وفقًا لوحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، ما يزيد الضغوط على الإمدادات العالمية في ظل تزامن الظروف المناخية غير المواتية في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسية .

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية عن محللين أن تراجع الإنتاج في منطقة واحدة عادة ما يمكن تعويضه بزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، إلا أن تزامن الظروف المناخية السيئة لدى عدة منتجين رئيسيين قد يقلص هذا الهامش، فيما خفضت «جرين بول جلوبال» توقعاتها لإنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل لموسم 2026-2027 بنسبة 3%.

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أن مديري الأموال أصبحوا أكثر تفاؤلًا بشأن السكر الخام، مع تراجع صافي مراكز البيع إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 21 شهرًا، وارتفع السكر الخام بنسبة 1.4% إلى 20.20 سنت للرطل في نيويورك، فيما صعد السكر الأبيض 0.6% في لندن.

أسعار السكر الطقس المحاصيل الزراعية

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