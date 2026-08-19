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والد زيزو: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا في شكوى الزمالك .. واللاعب «مرتاح» مع «عموتة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد زيزو: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا في شكوى الزمالك .. واللاعب «مرتاح» مع «عموتة»

زيزو
زيزو
محمد سمير

كشف مصطفى زيزو والد أحمد زيزو لاعب النادي الأهلي، أن اتحاد الكرة تجاهل الرد على الطلب المُقدّم منذ فترة طويلة بشأن الرغبة في الاطلاع على حيثيات قرار لجنة شئون اللاعبين بحفظ الشكوى المقدمة من اللاعب ضد ناديه السابق الزمالك.

وقال مصطفى زيزو في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "تقدّمنا بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة لطلب الحصول على حيثيات حكم لجنة شئون اللاعبين، ولم يتم الرد علينا حتى الآن وهو ما يعتبر تعنتًا واضحًا وعدم تحقيق للمساواة والعدالة".

وأضاف: "تجاهل اتحاد الكرة في الرد على طلبنا سيتم إرفاقه ضمن الملف الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية، عقب إعلان لجنة الاستئناف حكمها في التظلّم المقدّم من جانبنا في المستحقات المتأخرة لدى الزمالك".

وتابع والد زيزو: "تقدّمنا بالاستئناف منذ أسبوعين أو أكثر وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للنظر فيه، وفي كل الأحوال هذه اجراءات شكلية وبمجرد صدور الحكم سنلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية لأننا نتمسك بالحصول على مستحقاتنا البالغة 82 مليون جنيه".

وعن مشوار زيزو واستعداده للموسم الجديد مع الأهلي، أشار إلى أن اللاعب يشعر بالارتياح مع فريقه تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، ويطبق الاحتراف من التزام في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

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