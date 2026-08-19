بمشاركة 10 محافظات.. انطلاق «بازار صعيد مصر» بالزمالك لدعم المرأة والحرف التراثية والتنمية المستدامة | صور

انطلقت أمس فعاليات افتتاح «بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة الزمالك.

ويأتي تنظيم البازار في إطار جهود الدولة المصرية لدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفتح آفاق جديدة أمام صاحبات المشروعات والمنتجات التراثية والحرفية بمحافظات صعيد مصر.

ويجمع البازار منتجات وحرفًا تراثية من 10 محافظات من صعيد مصر، بما يبرز تنوع المنتج الصعيدي وما تزخر به محافظات الصعيد من مهارات وحرف أصيلة، إلى جانب دعم صاحبات المشروعات والمجموعات الإنتاجية، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهن والوصول إلى أسواق أوسع.

وشهد افتتاح البازار حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور مصطفى ببلاوي، محافظ قنا، والدكتورة رشا مهدي، والأستاذة نشوى الحوفي، عضوتي المجلس.

كما حضر الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والسيد حامد عبد الله، سكرتير عام مساعد محافظة الوادي الجديد، إلى جانب قيادات المجلس، ومقرري ومقررات فروع المجلس بمحافظات الصعيد، وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات القطاع الخاص.

وأعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بافتتاح «بازار صعيد مصر»، موجهة تحية خاصة إلى كل سيدة مشاركة في البازار، والتي تقدم من خلال منتجها مهارة أصيلة تحمل جزءًا من تراث مصر وتحكي جانبًا من حكاياتها.

وأوضحت أن هذه الفعالية تجمع بين التنمية والهوية، وبين التراث وفرص المستقبل، مؤكدة أن ما نشهده اليوم يؤكد أن الحرف التراثية ليست مجرد موروث نحافظ عليه، وإنما يمكن أن تتحول إلى منتجات قادرة على المنافسة، ومصدر دخل، وفرصة حقيقية للنمو.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن كل فرصة تحصل عليها المرأة للإنتاج والعمل لا تنعكس عليها وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى أسرتها ومجتمعها، وتدعم مسيرة التنمية في الوطن.

وأكدت أن تمكين المرأة المصرية احتل مكانة متقدمة في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع المرأة في قلب مسيرة التنمية، وترجمت هذه الرؤية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يعمل، انطلاقًا من هذا التوجه، على الانتقال بالتمكين الاقتصادي من التدريب إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى التسويق، ومن التسويق إلى الوصول إلى الأسواق؛ لأن المهارة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تتحول إلى فرصة مستدامة.

وأشادت رئيسة المجلس بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وهيئة تنمية الصعيد، والذي أسهم في دعم هذه النماذج وفتح مساحات جديدة أمام سيدات الصعيد.

كما وجهت خالص التقدير إلى فريق إدارة تنمية المهارات بالمجلس، لما بذلوه من جهود في التواصل مع السيدات وتقديم سبل الدعم والمساندة للوصول إلى هذه المرحلة.

وأكدت أن الهدف من هذه الفعاليات أن تكون بداية وليست محطة، وبداية لأسواق أوسع وفرص أكثر وشراكات تفتح الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى المستهلك والحصول على ما يستحقه من تقدير وقيمة.

ووجهت المستشارة أمل عمار رسالة إلى كل سيدة مشاركة في البازار، قائلة: «ثقي في مهارتك، وطوري منتجك، ولا تتوقفي عند حدود ما وصلتِ إليه اليوم؛ فكل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة، وأنتِ اليوم تخطين هذه الخطوة».

واختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن كل قطعة وكل حرفة في البازار تحمل حكاية مصر؛ مصر التي تحافظ على تراثها، وتستثمر في أبنائها وبناتها، وتصنع مستقبلها بأيديهم.

ووجهت التحية والتقدير لكل امرأة مصرية تعمل وتنتج وتصنع الفرصة، ولكل يد مصرية تحفظ التراث وتصنع به المستقبل.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن المنتجات المعروضة في «بازار صعيد مصر» تمثل جانبًا من إنتاج المجمعات الحرفية التابعة للهيئة بمحافظات الصعيد، والتي تعمل على دعم الحرفيين وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج والتطوير والحفاظ على الحرف التراثية.

وأشار إلى أن تنظيم البازار يأتي ثمرة للتعاون والتكامل بين هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة، بهدف دعم وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، وخاصة السيدات، وفتح منافذ تسويقية مستدامة أمام منتجاتهم، بما يعزز فرص وصول المنتج الصعيدي إلى أسواق أوسع.

وأوضح أن المنتجات المعروضة تأتي ثمرة جهود متكاملة لدعم الحرف والمنتجات المحلية، حيث يضم البازار منتجات من مخرجات المجمعات الحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد بالمحافظات العشر، إلى جانب منتجات مجموعات إنتاجية تضم سيدات يعملن في عدد من الحرف، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي ويعزز فرص الاستمرار والنمو.

وعقب الافتتاح، أجرى الحضور جولة تفقدية بأجنحة البازار المخصصة للمحافظات المشاركة، حيث اطلعوا على المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية والمنتجات الغذائية والزراعية المعروضة.

واستمع الحضور إلى شرح من العارضات حول منتجاتهن ومراحل تصنيعها، وما تحمله من خصوصية تعكس الهوية الثقافية والتراثية لمحافظات الصعيد.

كما تعرفوا على جهود المجلس القومي للمرأة وهيئة تنمية الصعيد في دعم أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، خاصة السيدات، وتمكينهم من تطوير منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية جديدة والوصول إلى أسواق أوسع.

واطلع الحضور كذلك على جهود السيدات المشاركات وما تم توفيره لهن من تدريب ودعم لتطوير منتجاتهن وفتح قنوات جديدة لتسويقها.

ويستقبل «بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة» الجمهور يوميًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بمنطقة الزمالك.

ويتيح البازار للجمهور فرصة التعرف على المنتجات والحرف التراثية التي تعكس تنوع وثراء محافظات صعيد مصر، ودعم أصحاب المشروعات والحرفيين من خلال شراء منتجاتهم.