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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضرية: حصر الأراضي غير المستغلة بالقاهرة والجيزة لتعظيم قيمتها الاقتصادية

صندوق التنمية الحضرية
صندوق التنمية الحضرية
محمود محسن

كشف الدكتور إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق بدأ حصر الأراضي غير المستغلة والفضاء على كورنيش النيل، تنفيذًا لتكليف صادر عن مجلس الوزراء في أكتوبر 2025.

وقال إيهاب حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن الحصر يتركز بشكل أساسي في القاهرة والجيزة، ويشمل الأراضي التي لا يتناسب استخدامها الحالي مع قيمتها وموقعها، بهدف تحديد أفضل استغلال لها ورفع عائدها الاقتصادي والتنموي.

وتابع أنه يتولى الصندوق إعداد ملف متكامل لكل قطعة أرض يتضمن موقعها ومساحتها ووضعها القانوني والجهة التابعة لها والخدمات المحيطة بها، مع الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتقييمها ودراسة الاستخدام الأمثل لها.

 لجنة مشكلة بتكليف من مجلس الوزراء

وأشار إلى أن لجنة مشكلة بتكليف من مجلس الوزراء ستبحث فرص الاستثمار في هذه الأراضي وفقًا للملفات والدراسات التي يتم إعدادها.

الدكتور إيهاب حنفي صندوق التنمية الحضرية مجلس الوزراء الحصر الصندوق

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