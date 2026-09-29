«التنمية الحضرية» تكشف موقف أراضي كورنيش النيل من الطرح الاستثماري

أوضح صندوق التنمية الحضرية أن أعماله في ملف الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل، تأتي في إطار تكليف الدولة بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.

الانتهاء من أعمال الحصر

وأشار الصندوق إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحصر، فيما تجرى حاليًا استكمال أعمال التقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بهدف تحديد الاستخدامات والأنشطة الأنسب له، وفقًا لطبيعة الموقع والمنطقة المحيطة به، إلى جانب الاشتراطات القانونية والفنية المنظمة.

المواقع المتميزة المطلة على كورنيش النيل

وأكد الصندوق أن المواقع المتميزة المطلة على كورنيش النيل تمثل فرصًا استثمارية واعدة، ومن المستهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة بها بعد استكمال الدراسات اللازمة، موضحًا أن هذه المرحلة لم تصل بعد إلى مرحلة الطرح الاستثماري النهائي أو إبرام أي تعاقدات بشأنها.



وأوضح أن هذه المواقع مملوكة لعدد من جهات الولاية، بينما يقتصر دور الصندوق في هذا الملف على تنفيذ التكليف الممنوح له فيما يتعلق بأعمال الحصر والدراسة والتنسيق وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.



وشدد الصندوق على أن الطرح الفعلي لأي موقع سيتم بالتنسيق مع جهات الولاية، وبعد استكمال الإجراءات وأعمال التقييم وتحديد الاستخدامات والاشتراطات، والتأكد من الجاهزية القانونية والفنية لكل قطعة، بما يضمن طرح كل فرصة استثمارية بصورة واضحة ومدروسة أمام المستثمرين.



